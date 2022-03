Vélo’vignes – Découverte d’un vignoble bio en VTT éléctrique Pfaffenheim, 1 avril 2022, Pfaffenheim.

2022-04-01 09:00:00 – 2022-09-30 16:00:00

Pfaffenheim Haut-Rhin Pfaffenheim

EUR Le Domaine RIEFLE-LANDMANN vous propose de découvrir son vignoble en VTT à assistance électrique au travers d’un circuit commenté (25km<36km). Rythmés par 20 étapes ces circuits vous permettent de découvrir l'histoire, le terroir, les valeurs du Domaine... De retour à la cave, retrouvez-vous autour d'une dégustation des vins ... De quoi mettre en pratique, vos connaissances fraîchement acquises ! Les commentaires sont également disponibles en anglais et en allemand. Vélo'vignes est ouvert de mars à décembre, sauf dimanche et jours fériés. Sur réservation uniquement Les départs se font du lundi au samedi (hors jours fériés) entre 9h30 et 12h. Les départs pour la journée se font obligatoirement avant 10h . Retour obligatoire avant 16h. Tarifs : 45€ la journée Inclus : location de vélo, casque, GPS ,audio-guide et dégustation. Une caution par vélo vous sera demandée. Le Domaine Rieflé-Landmann vous propose de découvrir son vignoble en VTT à assistance électrique via 1 circuit commenté de 25km suivi d'une dégustation des vins du domaine. De quoi mettre en pratique vos connaissances acquises ! 52€/jour (location de vélo, casque, GPS, audio-guide et dégustation). +33 3 89 78 52 21

