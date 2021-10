Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Vélotour Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Vélotour Tours, 10 octobre 2021, Tours. Vélotour 2021-10-10 08:00:00 – 2021-10-10 18:00:00

Tours Indre-et-Loire Le Vélotour revient à Tours le 10 octobre pour sa 3è édition. Au programme, un parcours de 18 à 24 km avec une dizaine de lieux insolites à visiter, comme le Stade la Vallée du Cher, le Marché de Gros ou encore le Point Haut. Le départ sera donné depuis la Place Anatole France et un ravitaillement sera organisé à mi-parcours, au Stade de la Vallée du Cher. 5000 billets sont mis en vente cette année sur www.velotour.fr

Vélotour fait partie du programme des Échappées à vélo en Région Centre-Val de Loire, qui réunit plus de 40 événements dans la région.

Vélotour fait partie du programme des Échappées à vélo en Région Centre-Val de Loire, qui réunit plus de 40 événements dans la région.

