2023-04-16 08:00:00 – 2023-04-16 17:00:00

Vous avez déjà roulé sous terre ? Fait du vélo dans un stade de foot ? Traversé une salle de spectacle à vélo ? Pédalé dans un amphithéâtre ? C'est le concept de l'événement Vélotour qui vous permet de découvrir une ville autrement en entrant à vélo dans des lieux exceptionnels ! Au programme, un parcours cyclo-ludique de 15 à 20 km, accessible à tous qui vous permet de traverser une douzaine de sites ! Scènes musicales, enceintes sportives, espaces culturels, lieux historiques, bâtiments administratifs … et bien d'autres surprises, les parcours changent chaque année ! Et à mi – parcours des produits Sud de France à découvrir au ravitaillement ! Pas de compétition, Vélotour est un événement convivial et familial, seul mot d'ordre pour participer … le sourire ! Réservation obligatoire. Toulouse comme vous ne l'avez jamais vu !

Vélotour Occitanie revient à Toulouse pour une 4ème édition ! BASE DE SPORTS ET DE LOISIRS DES ARGOULETS 44 Rue Louis Plana Toulouse

