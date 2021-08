Vélotour Occitanie 2021 L’Envol des Pionniers, 5 septembre 2021, Toulouse.

Vélotour Occitanie 2021

L’Envol des Pionniers, le dimanche 5 septembre à 08:00

### Toulouse comme vous ne l’avez jamais vu ! Vous avez déjà roulé sous terre ? Fait du vélo dans un stade de foot ? Traversé une salle de spectacle à vélo ? Pédalé dans un amphithéâtre ? C’est le concept de l’événement Vélotour qui vous permet de découvrir une ville autrement en entrant à vélo dans des lieux exceptionnels ! Au programme, un parcours cyclo-ludique de 15 à 20 km, accessible à tous qui vous permet de traverser une douzaine de sites : scènes musicales, enceintes sportives, espaces culturels, lieux historiques, bâtiments administratifs … et bien d’autres surprises ! Et à mi – parcours des produits Sud de France à découvrir au ravitaillement ! Un seul mot d’ordre pour participer…le sourire ! ### Plus d’infos Retrouvez le parcours sur [le site officiel du vélotour](https://velotour.fr/toulouse/) ![]() ### Infos pratiques * Départ du Stadium de Toulouse entre 8h et 12h pour une balade de 2h à 4h. * Ravitaillement : CREPS de Toulouse. * Nombre de place limité à 5 000 participants (réservation obligatoire).

Enfant moins de 12 ans : entre 0 et 5 €. Adulte : entre 10 et 15 €.Gratuit : demandeurs d’emploi et personnes atteintes d’un handicap.

Sports

L’Envol des Pionniers 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T08:00:00 2021-09-05T15:59:00