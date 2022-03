Vélotour Marseille Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement Pour la 11e édition de Marseille Vélotour, partez à la (re)découverte de Marseille comme vous ne l’avez jamais vu en pédalant à vélo dans des sites habituellement inaccessibles !



Boucle principale 18 km



Hippodrome Marseille Borély

Centre Commercial Bonneveine

Ferme pédagogique du Roy d’Espagne

Théâtre du Centaure

Orange Vélodrome

Complexe Sportif René Magnac



Boucle en option plus de 5 km



Centre Equestre Marseille Pastré

Théâtre des Calanques

