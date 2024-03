Vélotour: Cryptocyclomanie Genevoise Musée Rath Genève, samedi 13 avril 2024.

Vélotour: Cryptocyclomanie Genevoise Lors de cette balade à vélo, vous découvrirez des lieux insolites qui vous permettront de découvrir la petite et grande aventure du vélo à Genève. Samedi 13 avril, 13h30 Musée Rath CHF 0.-

Début : 2024-04-13T13:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T13:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Une fourrière où se cachent des centaines de vélos abandonnés, une rue portant le nom d’un stade disparu qui vibra sous les vivats d’une foule enthousiaste, la première fabrique d’éclairage électrique permettant de se déplacer en sécurité de nuit sur les chemins périlleux et finalement la possibilité d’expérimenter l’ivresse des pistards sur le plus petit vélodrome d’Europe.

Guidé par:

Pierre-Henri Heizmann (13h30)

Bénédict Frommel (14h00)

Giuliano Broggini (14h30)

Organisé avec Pro Vélo

Les participant·e·s s’engagent à se présenter au rendez-vous avec un vélo en bon état et un équipement adapté aux conditions météorologiques.

Le port du casque est vivement conseillé.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Départ: Musée Rath

Horaires: Rendez-vous 15 minutes avant l’heure de départ au Musée Rath, place de Neuve, trois départs fixés à 13h30, 14h00 et 14h30.

Fin entre 16h et 17h au Centre sportif de la Queue d’Arve

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site de Pro Vélo

Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/samedis_du_v_lo_v_lotour_cryptocyclomanie_genevoise_13h30 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/

