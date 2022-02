Vélotour 2021 Le Havre, 26 juin 2022, Le Havre.

Vélotour 2021 Le Havre

2022-06-26 – 2022-06-26

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Événement insolite à vélo à la découverte d’une ville comme vous ne l’avez jamais vue ! Découvrez à vélo des lieux habituellement inaccessibles (stades de foot – musées – centres commerciaux – usines …) . Événement festif et familial accessible à tous.

Vous avez déjà roulé sous terre ? Fait du vélo dans un stade de foot ? Traversé une salle de spectacle à vélo ? Pédalé dans un amphithéâtre ? C’est le concept de l’événement Vélotour qui vous permet de découvrir une ville autrement en entrant à vélo dans des lieux exceptionnels ! Au programme, un parcours cyclo-ludique de 15 à 20 km, accessible à tous qui vous permet de traverser une douzaine de sites : scènes musicales, enceintes sportives, espaces culturels, lieux historiques, bâtiments administratifs … et bien d’autres surprises !

La 7ème édition de Le Havre Vélotour aura lieu au printemps 2022 ! Rendez-vous le dimanche 26 juin.

Pas de compétition, Vélotour est un événement convivial et familial, seul mot d’ordre pour participer … le sourire ! Créé à Dijon en 2006, Vélotour est un événement national qui se déroule dans une dizaine de villes en France ! Depuis sa création, plus de 320 000 participants sont au RDV et plus de 650 sites ont été découverts à vélo !

Les départs se feront entre 8h et 12h pour une durée de 2h à 4h.

Le nombre de participants est limité à 5 000 afin de vous proposer un parfait confort de balade et d’éviter les temps d’attente éventuels avant d’accéder aux sites exceptionnels ouverts pour vous … rien que pour vous !

Inscriptions sur : https://velotour.fr/le-havre-billetterie/ (La mise en ligne de la billetterie aura lieu le 16 février à 12h).

Conditions : avoir un vélo et une bonne dose de bonne humeur ! Et parce que le Vélotour est avant tout une fête, les déguisements sont les bienvenus et ce, quels qu’ils soient !

