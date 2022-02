Vélos en fleurs et son bal des fleurs Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Vélos en fleurs et son bal des fleurs Biscarrosse, 2 avril 2022, Biscarrosse. Vélos en fleurs et son bal des fleurs Biscarrosse

2022-04-02 18:30:00 – 2022-04-02 00:00:00

Biscarrosse Landes A la suite de la journée vélos en fleurs les Bboyz et l’association HDO propose un concert musical avec buvette et restauration sur place. L’entrée du concert sera éventuellement payante (à confirmer) A la suite de la journée vélos en fleurs les Bboyz et l’association HDO propose un concert musical avec buvette et restauration sur place. L’entrée du concert sera éventuellement payante (à confirmer) A la suite de la journée vélos en fleurs les Bboyz et l’association HDO propose un concert musical avec buvette et restauration sur place. L’entrée du concert sera éventuellement payante (à confirmer) Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Ville Biscarrosse lieuville Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Vélos en fleurs et son bal des fleurs Biscarrosse 2022-04-02 was last modified: by Vélos en fleurs et son bal des fleurs Biscarrosse Biscarrosse 2 avril 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes