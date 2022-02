Vélos en fleurs Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Vélos en fleurs Biscarrosse, 2 avril 2022, Biscarrosse. Vélos en fleurs Biscarrosse

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 18:00:00

Concours ouvert au public: décore ton vélo! 3 catégories: adulte / ado 12-17 ans / enfant 3-11 ans Fil rouge des écoles et du P.R.J challenge de la plus belle Rosalie. Animations sportives, village des acteurs économique de notre ville (fleuristes, miel, bijoux, petite déco..) Village de l'environnement : Sivom, Zéro déchet, hdO…

Biscarrosse

