Vélorution Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons

Vélorution, 19 mars 2023, Nyons . Vélorution Place de le Libération Nyons Drome

2023-03-19 – 2023-03-19 Nyons

Drome Un événement pour promouvoir le déplacement à vélo au quotidien. Parcours à vélo pour les petits et les plus grands. Stands et animations. Atelier de vérification et de réparation des vélos. Buvette – petite restauration. Nyons

