Place de l’Hôtel de Ville de Saint Etienne, le samedi 12 mars à 15:00

A l’occasion de la journée des droits des femmes, venez toustes rejoindre le cortège des vélos ! Il partira le samedi 12 mars à 15h, de l’Hôtel de Ville et effectuera un parcours d’environ 2 heures, facile, suivi d’un moment convivial. Normalisons la pratique du cyclisme en ville, pour toustes, en tout temps et en toute tenue ! Plus d’infos en cliquant ici. Vous pouvez également rejoindre les vélorutions mensuelles ! A l’occasion de la journée des droits des femmes, venez toustes rejoindre le cortège des vélos ! Place de l’Hôtel de Ville de Saint Etienne Place de l’Hotel de Ville 42000 Saint Etienne Saint-Étienne Loire

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T18:00:00

