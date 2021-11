Montbrison Montbrison Loire, Montbrison Vélorution du Montbrisonnais #4 Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Vélorution du Montbrisonnais #4
Place Eugène Baune Médiathèque de Montbrison
Montbrison

2021-11-24 18:00:00 – 19:30:00

Montbrison Loire Montbrison Loire Le principe, c’est de rouler tous ensemble à vélo, de manière visible, groupée et en occupant l’

Objectif de ce quatrième épisode : les vélocistes du secteur, car c’est la semaine européenne de réduction des déchets, donc entretenons, réparons et louons ! mf.transition@gmail.com +33 6 09 37 08 18 Place Eugène Baune Médiathèque de Montbrison Montbrison

