Hautes-Pyrénées Le rendez-vous est donné pour un petit tour de Tarbes à vélo aux couleurs de Noël, dans la joie et la bonne humeur ! La Vélorution, anagramme de révolution, est un mouvement international informel apparu en France en 1994 dont le but est d’encourager les citoyens à adopter autant que faire se peut un mode de transport économique, pratique, bon pour la santé, silencieux, non polluant, pour leurs déplacements quotidiens. A Tarbes, le mouvement a été lancé en octobre 2021 par un petit groupe de cyclistes au quotidien. Tous les cyclistes, même occasionnels, peuvent y participer sans condition d’âge, de genre, d’appartenance à une association ou un club. velorutiontarbes@protonmail.com TARBES Place de Verdun Tarbes

