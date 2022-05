Vélorution #12 Bourges, 25 juin 2022, Bourges.

Vélorution #12 Bourges

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-25

Bourges 18000

Un parcours de 10km en ville, en toute sécurité et accessible à toutes et tous. Préparez votre plus beau vélo et de quoi faire du bruit. Et à larrivée pique-nique participatif essai de vélo cargo, musique.

C’est le retour de la Vélorution à Bourges, la manifestation à vélo festive et revendicative. Un parcours de 10km en ville, en toute sécurité et accessible à toutes et tous.

http://monchervelo.fr/velorution

Un parcours de 10km en ville, en toute sécurité et accessible à toutes et tous. Préparez votre plus beau vélo et de quoi faire du bruit. Et à larrivée pique-nique participatif essai de vélo cargo, musique.

Bourges

dernière mise à jour : 2022-05-23 par