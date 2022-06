Vélorail des promeneurs

2022-10-06 10:00:00 – 2022-10-20 Balade en vélorail avec arrêt au niveau du barrage de Michelbach, promenade autour du lac puis retour en vélorail jusqu’à la gravière de Cernay, repas tiré du sac (abri possible, buvette, toilettes à l’association de Pêche d’Aspach le bas), puis promenade autour des plans d’eau et retour en vélorail à la gare d’Aspach. Balade en vélorail associée à une promenade autour du lac de Michelbach et de la gravière de Cernay. Pique nique inclus. Balade en vélorail avec arrêt au niveau du barrage de Michelbach, promenade autour du lac puis retour en vélorail jusqu’à la gravière de Cernay, repas tiré du sac (abri possible, buvette, toilettes à l’association de Pêche d’Aspach le bas), puis promenade autour des plans d’eau et retour en vélorail à la gare d’Aspach. dernière mise à jour : 2022-02-23 par

