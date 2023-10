Journée portes ouvertes de Veloop Veloop Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Journée portes ouvertes de Veloop Veloop Tours, 20 octobre 2023, Tours. Journée portes ouvertes de Veloop Vendredi 20 octobre, 09h00 Veloop Veloop est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) oeuvrant pour le développement d’une filière d’économie circulaire du vélo.

Dans le cadre de nos portes ouvertes, nous vous invitons à venir visiter nos ateliers et espaces de stockage afin de découvrir les étapes de la filière de réemploi des vélos, de la collecte au tri des déchets ultimes, en passant par le reconditionnement des vélos et les pièces détachées d’occasion. Veloop 1 avenue Thérèse Voisin 37000 Tours Tours 37032 Giraudeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Veloop Adresse 1 avenue Thérèse Voisin 37000 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Veloop Tours latitude longitude 47.376441;0.67416

Veloop Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/