Montigny-le-Bretonneux CHAMPIONNAT DE FRANCE PISTE ELITE VELODROME NATIONAL – ST-QUENTIN EN YVELINES Montigny Le Bretonneux, 4 janvier 2024, Montigny Le Bretonneux. CHAMPIONNAT DE FRANCE PISTE ELITE VELODROME NATIONAL SAINT QUENTIN EN YVELINES Rendez-vous du 4 au 7 janvier 2024 au Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines, pour les Championnats de FrancePiste. Cette importante compétition permettra aux pistards de prendre leur marque sur la piste olympique à l’approche desJeux de Paris.Horaire par séance : – Jeudi 4 janvier : 13h40 à 22h- Vendredi 5 janvier : 10h30 à 22h- Samedi 6 janvier : 8h à 21h- Dimanche 7 janvier : 10h à 17h

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

VELODROME NATIONAL – ST-QUENTIN EN YVELINES
1 RUE LAURENT FIGNON
78180 Montigny Le Bretonneux

