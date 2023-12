Salon de l’Etudiant Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 20 janvier 2024, Montigny-le-Bretonneux.

Salon de l’Etudiant Samedi 20 janvier 2024, 10h00 Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines Participation gratuite – Inscription obligatoire

Saint-Quentin-en-Yvelines est une nouvelle fois partenaire du Salon de l’Etudiant en Yvelines qui se tiendra au Vélodrome National le samedi 20 janvier de 10h à 18h. Le rendez-vous incontournable pour réfléchir à votre projet d’orientation, votre futur métier, et construire votre parcours d’études. Vous êtes au lycée ? Vous préparez vos choix de spécialités et vos candidatures Parcoursup ? Profitez de la présence de représentants de nombreuses formations et d’étudiants qui vous apporteront des conseils personnalisés sur les choix d’études qui s’offrent à vous.

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 Rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France