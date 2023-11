Les Jeux recrutent ! Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 21 novembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Les Jeux recrutent ! Mardi 21 novembre, 10h00 Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines Participation gratuite – Inscription obligatoire

SQY, Pôle Emploi, Paris 2024 et leurs partenaires, organisent le 21 novembre au Vélodrome National une grande opération de recrutement avec des milliers de postes à pourvoir en vue des prochains jeux olympiques.

Le site olympique va se transformer en salon de l’emploi géant. Objectif : faire des Jeux une opportunité pour toutes et tous, en portant une attention particulière aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux personnes en situation de handicap, et aux publics éloignés de l’emploi.

40 entreprises et organismes de formation vont proposer des milliers de postes, en CDI, CDD ou pour des emplois saisonniers, dans les domaines de l’hôtellerie-restauration, sport-événementiel, sécurité, propreté-recyclage, transport-logistique-énergie.

En plus des villages sectoriels, un espace découverte métiers et parcours vers l’emploi vous permettront d’être accompagné dans vos recherches.

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 Rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T10:00:00+01:00 – 2023-11-21T17:00:00+01:00

