Yvelines SQY PARA TT FRENCH OPEN Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 9 novembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. SQY PARA TT FRENCH OPEN 9 – 12 novembre Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines Accès grand public : 4 euros par personne sur inscription Du 9 au 12 novembre, les meilleurs para pongistes mondiaux se retrouvent au Vélodrome National, dans un tournoi qualificatif pour les Jeux de Paris 2024 !

Plus de 400 pongistesen provenance d’une quarantaine de pays, dont la Chine pour la première fois, s’affronteront pour ce tournoi pendant 4 jours de compétition ! Tous les médaillés français des Jeux de Tokyo seront également présents, ainsi que les pongistes de SQY Yorick Adjal, Lucie Hautière et Julien Michaud. Venez les encourager ! Simples : 9 et 10 novembre

G. Robin – SQY

