Salon de l’Etudiant en Yvelines Samedi 21 janvier 2023, 10h00 Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Le rendez-vous orientation à ne pas manquer !

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 Rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

http://velodrome-national.com/

Vous êtes sur le point de choisir une orientation dans le cadre de votre poursuite d’études et vous avez besoin de conseils ? Vous accompagnez un jeune dans ses choix d’études ou de métier ?

Le Salon de l’Etudiant en Yvelines est une occasion unique de répondre à vos interrogations concernant votre orientation, de vous aider dans vos démarches et de faire le point sur votre avenir. Vous aurez l’occasion d’échanger avec des experts de l’orientation et de nombreux acteurs de l’enseignement supérieur pour choisir la formation la plus adaptée à votre profil.

Vous pourrez également assister à des conférences :

10h30 : Université, mode d’emploi

11h30 : Construire son parcours d’études et préparer son inscription dans le supérieur

12h30 : Les études scientifiques et technologiques

13h30 : Cybersécurité : enjeux, menaces, lutte, stratégie, métiers, quelles formations ?

14h30 : Les formations aux métiers du management, du commerce et de la gestion

15h30 : BTS, DUT, Bachelor : choisir une filière courte après le bac



