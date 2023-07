Zoom sur le vélodrome Vélodrome Montargis Catégories d’Évènement: Loiret

Montargis Zoom sur le vélodrome Vélodrome Montargis, 16 septembre 2023, Montargis. Zoom sur le vélodrome 16 et 17 septembre Vélodrome Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis animera « Zoom sur le Vélodrome ».

Sur la piste, des animations cyclistes seront proposées aux visiteurs. Dans les tribunes, photos, articles, affiches et matériel sportif seront exposés. Sur la pelouse centrale, des stands proposeront leurs diverses activités cyclistes. Des visites commentées permettront de revivre l’ambiance des courses. Vélodrome 39 Avenue Louis-Maurice-Chautemps, 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238980087 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-montargis.fr »}] https://www.tourisme-montargis.fr/a-voir-a-faire/agenda/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © Agglomération Montargoise Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Montargis Autres Lieu Vélodrome Adresse 39 Avenue Louis-Maurice-Chautemps, 45200 Montargis Ville Montargis Departement Loiret Lieu Ville Vélodrome Montargis

Vélodrome Montargis Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/