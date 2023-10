Découverte du vélo de piste Vélodrome de Saint-Denis-de-l’Hôtel Saint-denis-de-l’hotel Catégorie d’Évènement: Saint-denis-de-l'hotel Découverte du vélo de piste Vélodrome de Saint-Denis-de-l’Hôtel Saint-denis-de-l’hotel, 4 novembre 2023, Saint-denis-de-l'hotel. Découverte du vélo de piste Samedi 4 novembre, 12h30 Vélodrome de Saint-Denis-de-l’Hôtel Venez découvrir le vélo sur la piste olympique de Saint-Denis-de-l’Hôtel. Une autre façon de faire du vélo qui vous donnerons des sensations que vous ne retrouverez nulle part ailleurs ! Activité ouverte à partir de 16 ans. Prêt du vélo et du casque. Inscription jusqu’au 1er novembre. Vélodrome de Saint-Denis-de-l’Hôtel Rue de Chenailles, Saint-denis-de-l’hotel Saint-denis-de-l’hotel [{« type »: « email », « value »: « outdoorbyfd@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T12:30:00+01:00 – 2023-11-04T15:00:00+01:00

2023-11-04T12:30:00+01:00 – 2023-11-04T15:00:00+01:00 FMACEN045V50BAY0 pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Saint-denis-de-l'hotel Autres Lieu Vélodrome de Saint-Denis-de-l'Hôtel Adresse Rue de Chenailles, Saint-denis-de-l'hotel Ville Saint-denis-de-l'hotel Lieu Ville Vélodrome de Saint-Denis-de-l'Hôtel Saint-denis-de-l'hotel latitude longitude 47.873241;2.145942

