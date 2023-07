Ouverture en continu du STAB vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Le parc des sports est un des lieux les plus emblématiques de Roubaix. Construit entre 1925 et 1930, il accueille sur 20 hectares de nombreux bâtiments en béton armé, afin de permettre aux habitants de pratiquer le sport. Il est devenu le lieu d’arrivée de la célèbre course du Paris-Roubaix, créée en 1896.

Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://velodrome-couvert-roubaix.com/ Œuvre de l’architecte Gilles Neveux, le vélodrome couvert régional Jean Stablinski, le plus grand au Nord de Paris, a ouvert ses portes en 2012. Métro ligne 2, arrêt Roubaix Eurotéléport puis bus Liane 4 en direction de Villeneuve-d’Ascq – Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville, arrêt Roubaix Vélodrome.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

Extérieur du STAB vélodrome couvert régional Jean-Stablinski © Anaïs Gadeau