PARIS ROUBAIX 2023 8 et 9 avril Vélodrome André Pétrieux Entrée libre

La 120e édition de la mythique course Paris-Roubaix se tiendra les 8 et 9 avril 2023. On vous présente toutes les infos pratiques à connaitre pour vivre au mieux la Reine des Classiques.

L’édition 2023 se déroulera le weekend de Pâques, les 8 et 9 avril. Sur le site du vélodrome de Roubaix, les familles pourront participer à des animations en attendant les arrivées. Comme les années précédentes, plusieurs courses sont prévues:

La course féminine, le Paris-Roubaix Challenge , la course masculine…

Vélodrome André Pétrieux Avenue Alexandre Fleming Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T11:00:00+02:00 – 2023-04-08T17:30:00+02:00

2023-04-09T11:00:00+02:00 – 2023-04-09T17:30:00+02:00

Ville de Roubaix