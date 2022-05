Vélodrôle Châtel-Censoir, 28 mai 2022, Châtel-Censoir.

Vélodrôle Châtel-Censoir

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 16:00:00

Châtel-Censoir Yonne Châtel-Censoir

EUR Le vélodrôle est une balade pique-nique à vélo sous le signe de la convivialité à partir de Châtel-Censoir jusqu’à l’aire de pique-nique de Merry-sur-Yonne en face des Rochers du Saussois. Rendez-vous à 10 h sur le pont du Canal en face de la gare de Châtel-Censoir. Préparez vos paniers de pique-nique, enfourchez vos plus belles bicyclettes et rejoignez-nous dans la bonne humeur pour un beau samedi vélocipèdique ! Un circuit famille le long du canal et un circuit VTT pour les sportifs.

contact@cchatel.fr

Châtel-Censoir

