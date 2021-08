VELO&CO Dijon, 17 septembre 2021, Dijon.

VELO&CO 2021-09-17 10:00:00 – 2021-09-19 20:00:00 Parc des Expositions de Dijon – Entrée Grand Duc D’occident Avenue des Grands Ducs d’Occident

Dijon Côte-d’Or

Dijon Congrexpo annonce le salon «Vélo & Co» : «la création d’un nouveau salon grand public consacré au monde du vélo».

Partant de ce moyen de déplacement faisant régulièrement l’actualité et encore plus aujourd’hui, ou bien passionnant la foule lors du Tour de France par exemple, les organisateurs veulent étaler «l’univers du vélo, sous toutes ses formes et toutes ses pratiques». Jean Battault promet : «Novices, passionnés, curieux, sportifs, vélotafeurs, comprenez celles et ceux qui se rendent au travail à vélo, tous y trouveront leur compte».? Le salon aura lieu du 17 au 19 septembre 2021.

Tarifs guichet : Plein tarif : 6.00 € Tarif jeunes (13-25 ans) : 4.50 € Enfants : gratuit

Tarifs billetterie en ligne : Tarif promotionnel applicable en prévente avant l’ouverture du salon : 5.00€

À partir du 17/09 plein tarif : 6.00 € Tarif jeunes (13-25 ans) : 4.50 € Enfants : gratuit

+33 3 80 77 39 00 https://www.veloandcodijon.com/

dernière mise à jour : 2021-08-25 par