Après une longue année d’absence, l’événement cycliste à vivre en Famille revient en 2021 pour sa 18ème édition. Vous pourrez en effet, le dimanche 19 septembre 2021, partir à la découverte des communes de Challans-Gois via deux parcours accessibles à tous ! Venez vivre une expérience cycliste conviviale et chaleureuse, rythmée par des villages d’animations ! Le départ de Vélocéane se fera à Saint Gervais (Haras des Presnes). Les parcours 2021 des participants emprunteront les pistes cyclables départementales et une partie de la Vélodyssée. Départs avec jauges de 9h00 à 14h00 10 villages thématiques et 5 points d’étape Location de vélo : 10€ sur réservation – 12€ sur place – 15€ vélo électrique Infos et billetterie sur le site [www.veloceane.fr](http://www.veloceane.fr) et auprès des offices de tourisme Challans : 02 51 93 19 75 Beauvoir-sur-Mer : 02 51 68 71 13 Saint-Jean-de-Monts : 02 72 78 80 80 Notre-Dame-de-Monts : 02 51 58 84 97 La Barre-de-Monts / Fromentine : 02 51 68 51 83

Sur inscription – billetterie du 25 août au 16 septembre

