Morillon Haute-Savoie Morillon Vélo Vert Festival 2022, pose ses valises à Morillon le temps d’une journée ! Venez participer à la grande fête du VTT au travers des 2 randos VTT proposées au départ du Lac Bleu !

Animations, concerts, buvettes et petite restauration. contact@haut-giffre-tourisme.fr +33 4 50 34 49 36 Morillon village Lac Bleu Morillon

