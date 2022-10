Vélo-tour en estuaire de Seine

Vélo-tour en estuaire de Seine, 9 octobre 2022, . Vélo-tour en estuaire de Seine



2022-10-09 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-09 Partez pour une randonnée de 33 km à vélo à travers la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, depuis le Pont de Normandie jusqu’à l’arrêt ‘pique-nique’, sous le Pont de Tancarville. Au retour, après avoir longé la berge du canal de Tancarville, vous traverserez le vaste secteur des prairies du Hode pour rattraper le point de départ du Pont de Normandie. Cette sortie allie idéalement activité physique, dépaysement et découverte de la nature. Une petite touche d’histoire en supplément permettra aussi de comprendre le passé tumultueux de cet estuaire, que l’Homme a remodelé selon ses besoins. Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette, accès via l’Aire de la Baie de Seine (parking du Pont de Normandie) A partir de 8-10 ans (selon l’aptitude de l’enfant)

Durée : 6h

Prévoir VTT (ou VTC), matériel de protection, anti-crevaison et pique-nique tiré du sac.

Tarifs : 5€ par adulte et 3 € par enfant.

Tarifs : 5€ par adulte et 3 € par enfant.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso.

