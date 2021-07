Genève PRO VELO Genève Genève Vélo-tour « A table ! » PRO VELO Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Vélo-tour « A table ! » PRO VELO Genève, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Genève. Vélo-tour « A table ! »

PRO VELO Genève, le samedi 9 octobre à 14:00

PRO VELO Genève, en partenariat avec la Ville de Genève, organise un vélo-tour qui abordera l’histoire de la gastronomie genevoise du Moyen-Age à nos jours, depuis le jardin jusqu’à l’assiette ! Au menu de cette balade gourmande, des sites emblématiques de la ville, comme la Maison Tavel ou les Halles de l’Ile, mais aussi des lieux un peu moins connus, notamment la Taverne de la Madeleine et la Ferme de Budé. Les spécialités locales, entre longeole, cardon et sauce genevoise, ne seront pas oubliées. La balade se terminera par une visite de la Maison de l’alimentation MA-Terre. Guidé par Muriel Grand, médiatrice culturelle

Gratuit

Balade culturelle à vélo PRO VELO Genève place Montbrillant 4, 1201 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu PRO VELO Genève Adresse place Montbrillant 4, 1201 Genève Ville Genève lieuville PRO VELO Genève Genève