Genève Pavillon Doré,école des Cropettes Genève Vélo-tour « A table ! » Pavillon Doré,école des Cropettes Genève Catégorie d’évènement: Genève

Vélo-tour « A table ! » Pavillon Doré,école des Cropettes, 10 avril 2021-10 avril 2021, Genève. Vélo-tour « A table ! »

Pavillon Doré, école des Cropettes, le samedi 10 avril à 13:00

Lors de cette balade gourmande entre passé et présent, explorez les habitudes alimentaires des Genevois, depuis le jardin jusqu’à l’assiette. De quoi mettre l’eau à la bouche… Guidé par Muriel Grand, médiatrice culturelle Balade culturelle à vélo Pavillon Doré,école des Cropettes Rue Élisabeth-BAULACRE 8, 1202 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T13:00:00 2021-04-10T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Pavillon Doré,école des Cropettes Adresse Rue Élisabeth-BAULACRE 8, 1202 Genève Ville Genève