Session de « Remise de selle » Vélo station, 6 mai 2023, Rouen. Session de « Remise de selle » Samedi 6 mai, 10h00 Vélo station Gratuit, sur inscription. Pour celles et ceux qui souhaitent louer un vélo Lovélo Location Longue Durée mais qui ont besoin de raviver leurs connaissances pour circuler sereinement en sécurité dans le trafic en vélo à assistance électrique, cette session sera l’occasion de revoir le code de la route vu du guidon puis de s’immerger en groupe encadré dans la circulation.

Gratuit, pour un public adulte sachant faire du vélo. Venir avec son vélo Lovelo, ou prêt d'un vélo sur place. Vélo station 78 rue jeanne d'arc Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T12:30:00+02:00

