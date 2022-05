VÉLO SPRING Le Croisic, 14 mai 2022, Le Croisic.

VÉLO SPRING Le Croisic

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 19:00:00

Le Croisic Loire-Atlantique

Vélo Spring

Samedi 14 mai – de 10h00 à 18h00 – Place d’Armes au Croisic.

Une journée dédiée au vélo avec spectacles (Compagnie HipoTamTam), éco-manège (Tandem Prod.), déambulation de structures géantes (Compagnie Nomad Men) sur le port, musique, restauration sur place, stands de professionnels et de passionnés du vélo : présentation/démonstration de vélos cargo innovant made in France, objets du vélo détournés en objet du quotidien, customisations de vélo, etc.

Exposition de vélos datant de 1815 à 1930.



Gratuit – Renseignement à l’Office de Tourisme du Croisic 02 40 23 00 70

Vélo Spring

Samedi 14 mai – de 10h00 à 18h00 – Place d’Armes au Croisic.

Une journée dédiée au vélo avec spectacles (Compagnie HipoTamTam), éco-manège (Tandem Prod.), déambulation de structures géantes (Compagnie Nomad Men) sur le port, musique, restauration sur place, stands de professionnels et de passionnés du vélo : présentation/démonstration de vélos cargo innovant made in France, objets du vélo détournés en objet du quotidien, customisations de vélo, etc.

Exposition de vélos datant de 1815 à 1930.



Gratuit – Renseignement à l’Office de Tourisme du Croisic 02 40 23 00 70

Le Croisic

dernière mise à jour : 2022-05-03 par