Vélo rail Sud Alsace Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach Catégories d’évènement: Aspach-Michelbach

Haut-Rhin

Vélo rail Sud Alsace Aspach-Michelbach, 4 février 2022, Aspach-Michelbach. Vélo rail Sud Alsace Aspach-Michelbach

2022-02-04 – 2022-03-06

Aspach-Michelbach Haut-Rhin Aspach-Michelbach EUR Une activité insolite et ludique au piémont du massif vosgien. En famille, en couple, entre amis, entre collègues, vous enfourcherez ce véhicule original qui n’avancera que par l’entrain que vous mettrez à pédaler. Bol d’air, charme du paysage, cette balade attrayante d’environ 2 heures comblera les visiteurs à la recherche d’une sortie atypique en pleine nature. +33 7 88 52 56 46 Une activité insolite et ludique au piémont du massif vosgien. En famille, en couple, entre amis, entre collègues, vous enfourcherez ce véhicule original qui n’avancera que par l’entrain que vous mettrez à pédaler. Bol d’air, charme du paysage, cette balade attrayante d’environ 2 heures comblera les visiteurs à la recherche d’une sortie atypique en pleine nature. Aspach-Michelbach

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aspach-Michelbach, Haut-Rhin Autres Lieu Aspach-Michelbach Adresse Ville Aspach-Michelbach lieuville Aspach-Michelbach Departement Haut-Rhin

Vélo rail Sud Alsace Aspach-Michelbach 2022-02-04 was last modified: by Vélo rail Sud Alsace Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach 4 février 2022 Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Aspach-Michelbach Haut-Rhin