Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc 12 EUR En famille ou entre amis, venez découvrir la forêt de Massonges en pédalant sur de drôles de machines ! Suivez le chemin de fer historique de la Voie Sacrée et profiter d’un cadre 100% nature qui ravira petits et grands ! Départ toutes les heures.

Durée : en cours de validation

Tarif : 12 euros le vélo rail.

Important : pour chaque vélo rail : 4 adultes maximum (jusqu’à 5 personnes avec un enfant). Les départs sont prévus à l’extrémité du Chemin Varinot à Bar-le-Duc.

Réservations obligatoires. accueil@tourisme-barleduc.fr +33 3 29 79 11 13 https://www.tourisme-barleducetbarrois.fr/ Bar-le-Duc

