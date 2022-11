VÉLO-PARADE NOCTURNE 2022 Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

VÉLO-PARADE NOCTURNE 2022

Montpellier, 11 décembre 2022

Hrault Vélo-Parade Nocturne : déambulation lumineuse à vélo.

Balade familiale gratuite et ouverte à tous d’une durée d’1 h 30 environ

Rdv : lieu à venir Enguirlandez vos vélos ! Départ 18h pour une balade nocturne festive et lumineuse à vélo autour de l’écusson.

Rayonnez dans une ville illuminée sur des vélos colorés, entre amis ou en famille !

