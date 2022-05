Vélo parade à Figeac avec la Roue Fédère Figeac, 4 juin 2022, Figeac.

Vélo parade à Figeac avec la Roue Fédère Figeac

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-04 21:00:00 21:00:00

Figeac Lot Figeac

10h : RDV à la Passerelle (Pratges) Stand vélo-autoréparation LRF avec les mécavoles n Stand présentation LRF et présentation des projet cyclables à venir Figeac-Grand Figeac n Astromobile (bibliothèque mobile) avec livres à consulter sur place sur le vélo et les villes cyclables n Transats et lectures d’album jeunesse autour du vélo n Murs d’expressio Vélos rigolos et un vélo électrique à l’essai n Fresque du climat 12h : Pique-nique partagé sur place Fabricant de beignets en triporteur n Assiettes végétales n Caravane crèpes n Buvette n Course de la lenteur: inscrivez-vous sur place ! 14h : Départ de la vélo-parade à la Passerelle (objectif 300 vélos!) Le circuit : Chemin du moulin de la Porte, Ceint-d’eau, Longdieu, Passerelle puis traversée centre-ville vers Faubourg du Pin, Surgié, et retour par avenue Victor Hugo jusqu’à Passerelle. 19H : Apéro en musique avec Royal Kopek Balalaïkas déjantées…

Le samedi 4 juin, les Figeacois sont attendus sur leurs vélos pour un évènement festif et militant autour de la mobilité douce organisé par l’association La Roue Fédère, pour faire toute la place aux deux-roues et mettre le vélo à l’honneur.

larouefedere@gmail.com

@la roue federe

Figeac

