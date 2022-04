VÉLO LUDIQUE ET GOURMAND À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS LOCAUX (VTT/VTC) : 28/04 Tourbes Tourbes Catégories d’évènement: Hérault

Tourbes Hérault Tourbes Balade à vélo au coeur du vignoble jusqu’au Mas Delgi où vous rencontrerez une famille vigneronne passionnée, heureuse de vous présenter sa toute première cuvée ! Vous serez séduits par des vins plaisirs, fins et élégants issus de vignes cultivées en agriculture raisonnée. La sortie vélo se déroule autour de 20 km de 10h30 à 16h30 environ

Prévoir le pique-nique

Départ et rendez vous au parking de l’esplanade à Tourbes Informations et réservations obligatoires :

Bureau d’Information Touristique de Vias-plage

04 67 21 76 25

Tourbes

