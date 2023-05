« Vélo in Paris », le salon 100 % vélo au Parc floral Parc Floral de Paris, 27 mai 2023, Paris.

Du samedi 27 mai 2023 au lundi 29 mai 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

lundi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

Adultes 5 €

Enfants – 12 ans Gratuit

Étudiant 3 €

Famille 5 personnes 10 €

Vélo in Paris se tiendra du 27 au 29 mai prochains au Parc floral, sur plus de 12 000 m² (extérieur et intérieur) en présence de plus de 60 exposants. Au programme, des vélos et des équipements à tester, avec la possibilité d’acheter sur place, ainsi que de nombreuses animations notamment pour les enfants, comme une course en draisienne le samedi matin !

DES ANIMATIONS ET DES TESTS TOUT AU LONG DE

L’ÉVÉNEMENT

Le Festival Vélo in Paris, c’est

l’occasion d’acheter, mais plus important, d’essayer du matériel sur une piste

entourée de nature. Essayer des vélos ou des accessoires avec l’expertise des

professionnels du cycle, c’est une garantie d’être bien conseillé et de

s’équiper en toute sérénité. Une piste de 900 m de long 100 % sécurisée et

adaptée attend les testeurs autour du Festival. Des sorties dans le bois de

Vincennes sont aussi prévues pour les marques qui souhaitent accompagner les

visiteurs sur des terrains différents… À l’intérieur, des tests produits seront

aussi possibles : accessoires, équipements, nutritions et vêtements !

Mais aussi…

NEW ! UNE SCÈNE OUVERTE : pour la première fois,

les passionnés de vélo pourront venir sur scène pour s’emparer de la

thématique vélo et de partager ainsi leur définition, aventure, art,

projet, création, poésie, problématique, objets insolites… du vélo !

DES DÉBATS, TABLES RONDES, ET CONFÉRENCES : Mai à Vélo donnera la parole à des élus, représentants du marché du vélo, chercheurs, spécialistes… qui s’interrogent sur les enjeux futurs du vélo en France. En plus des professionnels, il sera question d’échanges et de questions avec des personnalités influentes du vélo avec près de 10 thématiques différentes abordées.

ESPACE DE SENSIBILISATION À LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : avec la mise en place d’un parcours initiatique pendant

toute la durée du festival. Savoir rouler à vélo, ça s’apprend !

UN ESPACE ENFANTS comprenant des manèges, des confiseries… Et en prime, une

course en draisienne sponsorisée par la marque Moustache le samedi 27 mai 2023 à 10 h !

DES ATELIERS pour apprendre à faire du mono roue, à réparer son

vélo, à s’équiper correctement… et même à pédaler pour les petits de moins

de 6 ans ! Et en nouveauté… La possibilité

d’apprendre avec des formateurs de professionnels à réparer son vélo.

Des conseils importants pour l’entretien de son vélo et un diagnostic pour

pouvoir aller faire les changements en magasin.

NEW ! LES « RIDES » VÉLO IN PARIS : possibilité

pour les pour les amateurs comme les cyclistes confirmés de s’inscrire à des

rides en vélo de route avec Les Bornées et même à un « ultra

ride » pour venir à Paris à vélo de partout en France ! 3

distances au choix : 70 km, 30 km et 100 km.

VÉLO in PARIS, L’ÉVÉNEMENT IDÉAL POUR TROUVER SON VÉLO

En 2021, il s’est vendu en France plus de vélos que de voitures. La pandémie, les aides à l’achat et les pistes cyclables ont engendré un véritable boom du cyclisme, qui n’est pas prêt de s’arrêter. Dans ce contexte, le Festival Vélo in Parisrevient à Paris fin mai dans le cadre du programme « Mai à vélo » et propose de mettre en contact le grand public ainsi que les acteurs du monde du cyclisme, afin de favoriser le développement de la pratique du vélo en tant que mode de déplacement doux, incontournable et de mobilité citoyenne. Ouvert à tous, cet événement ravira passionnés, entreprises, collectivités ainsi que familles.

Vélo in Paris est l’opportunité durant 3 jours de venir découvrir les nouvelles tendances en matière de technicité du matériel grâce à la présence des représentants des plus grandes marques de vélos, de tester les dernières innovations (vélo de route, VTT, vélo électrique…), mais également de profiter de moments d’échange au travers d’ateliers et d’animations spécifiques. En nouveauté cette année, il sera possible de pouvoir écouter les expériences de cyclistes professionnels et de leur poser des questions au long des 3 jours !

À noter qu’en nouveauté cette année des ambassadeurs du Festival Vélo in Paris (spécialistes vélos, athlètes de haut niveau, influenceurs vélo,…) partageront leur passion avec le public au long du Festival et donneront un aperçu de leur vie à vélo. Parmi eux : Stein van Oosteren (représentant vélotafeurs), Cinthia Voet (représentante cyclistes sportifs), Clément Leroy (représentant des coursiers et aventuriers) et Juliett (représentante des Parisiens passionnés vélo).

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://velo-in-paris.com/

Vélo in Paris Vélo in Paris le salon 100% vélo