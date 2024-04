VÉLO FROMAGÉ Machecoul-Saint-Même, mercredi 17 avril 2024.

VÉLO FROMAGÉ Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Savourez votre journée en visitant la fromagerie Beillevaire ! Puis, rejoignez votre guide pour une balade vélo entre bocage et marais. Pique-nique au four à chaux.

Débutez votre journée par la visite de la Fromagerie Beillevaire à Machecoul, un des 7 lieux de fabrication ! Vous découvrirez la fabrication du beurre, des fromages, en passant par celle des yaourts et autres desserts cuisinés.

La visite se termine par une dégustation de fromages maison accompagnée d’un verre de jus de fruits ou de vin ! De quoi régaler vos papilles…

Un pique-nique 100% Beillevaire vous sera remis. Ensuite, direction le camping La Rabine pour débuter la balade vélo. Accompagné de votre guide, vous découvrirez les curiosités naturelles, culturelles et historiques de la ville de Machecoul. Une pause déjeuner au cœur du marais, puis vous poursuivrez la balade sur les traces d’une importante abbaye bénédictine et du four à chaux restauré. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17 15:00:00

Allée de la Rabine

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

