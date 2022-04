VÉLO FOURCHETTE : LA ROUTE DES FROMAGES MAYENNAIS À VÉLO EN 2022 Chantrigné Chantrigné Catégories d’évènement: 53300

Chantrigné 53300 Chantrigné Les inscriptions seront ouvertes à partir du 3 mai. Pour cette 3ème édition de la Vélo Fourchette, la route des fromages mayennais à vélo, 7 boucles sont au programme ! En Mayenne, nous avons une belle diversité de fromages fermiers ! Passionnés, les producteurs fromagers ont à cœur de vous les faire découvrir ou redécouvrir au sein de leurs fermes. Ces fromages sont le fruit de leurs savoir-faire mais aussi l’expression du terroir mayennais.

Pour venir à leur rencontre tout en vous imprégnant des paysages de la Mayenne, les producteurs fromagers vous invitent à enfourcher vos vélos.

