Nouvelle édition du grand rassemblement caritatif des cyclistes de tous horizons : Vélo for Kids le 4 juin 2022 entre Lourdes et Hautacam ! Sportifs, Associations, Ville et Sanctuaire de Lourdes, Institutionnels ont décidé d’organiser Vélo For Kids qui se déroulera le 4 Juin 20222 au départ de Lourdes, et qui a pour vocation à se perpétuer et à se renouveler les années suivantes. Comme cyclistes engagés et responsables, nous avons pensé aux nombreux enfants venant à Lourdes atteints d’un handicap. Ainsi, une partie des fonds récoltés lors de l’événement serviront au financement de vélos-pousseurs pour différentes associations. La vocation caritative de l’événement se décline sur 3 fondements : n•PROFITER d’un événement cycliste à la fois sportif, ludique et convivial. n•FAIRE PROFITER les enfants atteints d’un handicap d’une expérience exceptionnelle dans les Pyrénées. n•FINANCER des vélos-pousseurs pour que les enfants atteints d’un handicap profitent d’un moyen de locomotion astucieux et original. Chaque participant qu’il soit débutant, cycliste amateur ou sportif confirmé peut essayer de se surpasser en tentant de relever son propre défi. Plus d’informations prochainement et sur le site de l’association via le lien ci-dessous.

contact@veloforkids.com http://veloforkids.com/

