Balade en vélo dans Paris guidé par Michel Cantal-Dupart. RÉSERVATION IMPÉRATIVE ICI ET PAIEMENT SUR PLACE AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS AVANT LA MARCHE. Paris, l’invention du vélo : Paris et le vélo, une grande et veille histoire d’amour. Première étape au musée des Arts et Métiers pour découvrir leur collection et rouler sur les traces de l’histoire du vélo à Paris : des Champs Élysées à la première fabrique de vélo, et bien d’autres lieux insolites ! Michel Cantal-Dupart, architecte et urbaniste, professeur honoraire d’urbanisme et d’environnement au conservatoire des Arts et Métiers, et vélocipédiste impénitent sera votre guide. PUC Social Club 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris Contact : https://www.eventbrite.com/e/billets-velo-et-patrimoine-464177857467?aff=erelpanelorg communication@puc.paris https://www.facebook.com/puc.paris/ https://www.facebook.com/puc.paris/ https://www.eventbrite.com/e/billets-velo-et-patrimoine-464177857467?aff=erelpanelorg

