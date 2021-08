Flumet Flumet Flumet, Savoie Vélo électrique : Matra Time Attack Flumet Flumet Catégories d’évènement: Flumet

Savoie

Vélo électrique : Matra Time Attack Flumet, 11 août 2021, Flumet. Vélo électrique : Matra Time Attack 2021-08-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-25 17:30:00 17:30:00

Flumet Savoie Flumet A partir de 10h00, essai libre des VTT sur un parcours aménagé avec challenge chronométré tout au long de la journée.

17h00 – Remise des prix des 3 meilleurs chronos hommes et femmes de la journée info@flumet-montblanc.com +33 4 79 31 61 08 dernière mise à jour : 2021-08-04 par Office de Tourisme du Val d’Arly

Détails Catégories d’évènement: Flumet, Savoie Autres Lieu Flumet Adresse Ville Flumet lieuville 45.81843#6.51253