du lundi 20 septembre au mercredi 3 novembre à Maison des association Quartier Ferrié

Lieu à confirmer Séance de vélo-école pour la Plateforme Talents Migrants Maison des association Quartier Ferrié rue de la gaucherie, 53000 laval Laval Haute Follis-Saint-Martin Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T17:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T13:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T17:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T17:00:00;2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T17:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T13:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-11T14:00:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T13:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T17:00:00;2021-11-01T14:00:00 2021-11-01T17:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T13:00:00

