Durant ces vacances de Noël nous vous proposons une session de Vélo-école accélérée et gratuite ! En 5 jours, apprenez à faire du vélo et à vous sentir en confiance. 4 jours de stage : 2h de vélo par jour pour apprendre à pédaler. **Début de la vélo-école de Noël : lundi 20 décembre 2021 ; Fin de la session : vendredi 24 décembre.** Coût : **Gratuit** – Vélo-école en partenariat avec l’AF3V dans le cadre du dispositif Vélo ExpresS : accompagnement social qui vise à rompre l’isolement des personnes en situation d’exclusion en leur permettant de retrouver l’autonomie dans les déplacements du quotidien. Inscription avant le 17 décembre 2021 – Limité à 6 places + d’infos et contact : 05 56 81 63 89 / [veloecole@velo-cite.org](mailto:veloecole@velo-cite.org) / velo-cite.org

