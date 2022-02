Vélo-école à Bordeaux, apprenez à faire du vélo et à rouler en ville Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Vélo-école à Bordeaux, apprenez à faire du vélo et à rouler en ville Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne), 28 février 2022, Bordeaux. Vélo-école à Bordeaux, apprenez à faire du vélo et à rouler en ville

du lundi 28 février au lundi 28 mars à Quai richelieu, Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne)

Notre prochaine **session de vélo-école** aura lieu du lundi 28 février au lundi 28 mars prochain. Les cours se déroulent sur les quais à Bordeaux. **Apprenez en 13 séances** à faire du vélo et à rouler en ville avant le retour des beaux jours. Pour les adultes grands débutants, à partir de 18 ans. Il reste des places ! Les cours se déroulent les lundis, mercredis et vendredis matin, de 10h à 12h. 2h par séance, 13 séances en tout, pour vous apprendre à faire du vélo et à rouler en ville. Prêt de vélos, de casques, de gilets de sécurité, de capes de pluie en cas d’intempéries. Tarif : entre 100 € et 160 € pour l’ensemble des cours (en fonction du quotient familial) ; 25€ pour les bénéficiaires du RSA, et 50€ sur prescription d’une assistante sociale. Nous contacter pour en savoir plus. + d’infos et contact : Sébastien ROUSSEAU – 05 56 81 63 89 / [veloecole@velo-cite.org](mailto:veloecole@velo-cite.org) /

Sur inscription

Notre prochaine session de vélo-école aura lieu du lundi 28 février au lundi 28 mars. Les cours se déroulent sur les quais à Bordeaux. Apprenez en 13 séances à faire du vélo et à rouler en ville. Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) Quai richelieu bordeaux Bordeaux Centre ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T10:00:00 2022-02-28T12:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T12:00:00;2022-03-07T10:00:00 2022-03-07T12:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T12:00:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T12:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T12:00:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T12:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T12:00:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) Adresse Quai richelieu bordeaux Ville Bordeaux lieuville Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) Bordeaux Departement Gironde

Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Vélo-école à Bordeaux, apprenez à faire du vélo et à rouler en ville Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) 2022-02-28 was last modified: by Vélo-école à Bordeaux, apprenez à faire du vélo et à rouler en ville Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) Quai richelieu,Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) 28 février 2022 bordeaux Bordeaux (parvis de la Maison éco-citoyenne) Bordeaux Quai richelieu

Bordeaux Gironde