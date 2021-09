Rochefort Rochefort - Pont de pierres Rochefort Vélo Club Rochefort – Sortie du samedi 11 septembre 2021 Rochefort – Pont de pierres Rochefort Catégorie d’évènement: Rochefort

Rochefort – Pont de pierres, le samedi 11 septembre à 13:30

Départ et arrivée au Pont de pierres. itinéraire : Rochefort – Hamerenne – Wavreille – Forrières – Rue du Point d’Arrêt – Lesterny – Bure – Rue du Gouffre – Belvaux – Resteigne – Route de la Falloise – Chanly – Halma – Neupont – Daverdisse – Porcheresse – Graide – Gembes – N835 – Fays Famenne – Rue Haute/Rue de Lomprez – Barzin – Lomprez – Wellin – Ave-et-Auffe – Han-sur-Lesse – Eprave -Rochefort Carte et lien GPS : [www.openrunner.com/r/10908711](http://www.openrunner.com/r/10908711) Prévisions météo : [www.meteociel.fr/previsions/38535/rochefort.htm](http://www.meteociel.fr/previsions/38535/rochefort.htm) Distance: 79 km – Dénivelé + : 1211 m (GPSies) Rochefort – Pont de pierres Rue des Tanneries – 5580 Rochefort Rochefort Rochefort

2021-09-11T13:30:00 2021-09-11T18:00:00

