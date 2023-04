Critérium professionnel d’après Tour de France de Lisieux 2023 Vélo Club de Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Le Critérium d'après Tour de France de Lisieux est de retour le 25 juillet 2023 pour une 40ème édition. Dès que le Tour de France se termine, les critériums des coureurs professionnels débutent. Une occasion pour les coureurs d'être au plus près du public qui les a encouragés pendant 3 semaines sur les routes françaises. Comme traditionnellement, le Critérium de Lisieux a lieu mardi d'après Tour de France. Cette année, ce sera le mardi 25 juillet 2023. La manifestation permet de prolonger la fête du Tour de France dans les rues de Lisieux. Le programme : 14h00 : course amateurs de catégories jeunes (minimes et cadets)

18h30 : conférence de presse

19h00 : défilé des clubs et de la caravane publicitaire

19h30 : Contre la montre « professionels et gentlemen » et/ou parade de l’école de cyclisme du VC Lisieux – 1 Tour

20h30 : critérium professionnels (80 km)

22h40 : Remise du lot Radio Cristal

22h45 : Remise des récompenses

2023-07-25T14:00:00+02:00 – 2023-07-25T23:00:00+02:00

